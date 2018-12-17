وزارة الشباب تنظم يومًا رياضيًا لأطفال مرضى السرطان بـ57357

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، يومًا رياضيًا لأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357، تحت شعار (الرياضة طريقنا للشفاء) بمشاركة 200 طفل، حيث شمل اليوم الرياضي فقرات فنية وترفيهية ورياضية مختلفة.



يأتي ذلك في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لجميع فئات المجتمع.



وأكد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية اللواء إسماعيل الفار، أن تنظيم تلك المبادرات يأتي ضمن أهداف الوزارة في تحقيق التواصل مع الأطفال مرضى السرطان ورفع الروح المعنوية لهم، وتوفير فرص لممارستهم للأنشطة الرياضة المختلفة والمناسبة لظروفهم الصحية وهي رسالة لكافة المرضي لحثهم على ممارسة الرياضة.



حضر اليوم الرياضي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للرياضة للجميع عادل عبد العليم، ومدير عام برامج القاعدة الشعبية سونيا دنيا، وأحمد عبد ربه مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة.