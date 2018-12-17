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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:21 م

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعلن توسعة محطة السمرا

الأوروبي لإعادة الإعمار
أ ش أ
dostor.org/2439558

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتزامه الاستثمار في دعم وزارة المياه والري بالأردن لمشروع توسعة محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، بهدف حماية الصحة العامة والبيئة وضمان استخدام المياه على نحو كفء.

وذكر بيان أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاثنين، أنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية المنحة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة بقيمة 30 مليون يورو للمشاركة في التمويل.

وأوضح البنك الأوروبي، في بيانه، أن محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي تخدم محافظتي عمان والزرقاء اللتان تشهدان زيادة سريعة في عدد السكان الذي يتجاوز حاليًا حاجز الـ 4 ملايين نسمة، مضيفًا أنه بالنظر إلى توقعات استمرار النمو السكاني المرتفع، يتوقع أن تصل المحطة إلى الحد الأقصى من طاقتها على معالجة مياه الصرف الصحي قريبًا.

وأشار إلى أن المشروع سيزيد من طاقة المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تبلغ حاليًا 365 ألف متر مكعب يوميًا، بمقدار 100 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب زيادة كمية مياه الصرف المعالجة المتاحة لإعادة الاستخدام خصوصًا للري،و زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة في الموقع من خلال استخدام مياه الصرف المعالجة والمواد الصلبة الحيوية.

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