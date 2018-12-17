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محافظات
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:20 م

مطروح تستعد لاستقبال مؤتمر أدباء مصر

اللواء مجدى الغرابلي،
اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح
مطروح - ياسمين شعيب
dostor.org/2439557

أعلن اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لاستقبال مؤتمر أدباء مصر الأول فى دورته الـ33 التى سميت باسم طلعت باشا حرب، والذى تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 18 - 21 ديسمبر الحالي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من كبار الكتاب والمفكرين من مصر.

وأكد الغرابلي، أنه سيتم خلال المؤتمر إعلان محافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية لعام 2019، كما سيُعلن عن كتاب جديد يتحدث عن محافظة مطروح، المحافظة المستضيفة للمؤتمر "بعنوان المشهد الإبداعي والخريطة الثقافية بمطروح"، يتناول العادات والتقاليد والتراث الثقافي للمحافظة لطرحه خلال المؤتمر.

أضاف محافظ مطروح، أن وزيرة الثقافة ستفتتح على هامش المؤتمر عددًا من المعارض الثقافية، منها معارض الكتب لهيئة الثقافة المصرية ومعرض الفنانين التشكيليين، ومعرض مراسم سيوة، وورش فنون الحرف اليدوية، وسيشمل المؤتمر عرضًا فنيًا لفرق مرسي مطروح للفنون الشعبية، وتعقبها الأمسية الشعرية الأولى في المؤتمر.

أكد الغرابلي إقامة عدد من الجلسات البحثية وورش العمل والندوات وعدد من جلسات المائدة المستديرة تتناول أهم وأبرز المشاهد الثقافية والحضارية بالمحافظة وبحث طرق تنميتها، مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح فعاليات المؤتمر بمطروح ولظهورها بما يليق بها حضاريآ وثقافيآ مع تنوع المكون الثقافى بها من شعر وأدب وفنون البادية كالحكى والسرد.

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