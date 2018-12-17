وزيرة التخطيط: الدولة تؤمن بريادة الأعمال

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الاداري، رسالة للشباب المصري بأن التعليم والتعلم لا يوجد له سقف، مشيرة إلى أن الدولة تتيح العديد من البرامج لتدريب الشباب وزيادة مهاراتهم، وأن الفقر هو فقر قدرات وليس فقر مادي.



وأضافت "السعيد" - خلال ورشة عمل بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بهدف لتأهيلهم وبناء قدراتهم.



وأكدت أن برنامج رواد ٢٠٣٠ يتيح فرص لتدريب الشباب على المشروعات وريادة الأعمال، لافتة إلى أن الدولة تؤمن أنه أفضل استثمار، قائلة "الفقر فقر قدرات لا فقر مادي".