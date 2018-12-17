هيام حلاوة تشيد بتصريحات الرئيس النمساوى بشأن الاقتصاد المصرى

أشادت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن.



وثمنت النائبة، الاستقبال الحافل الذي لقاه الرئيس السيسي من نظيره النمساوي، لافتة إلى إشادة الرئيس النمساوي بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.



وأكدت حلاوة، أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، سيساهم في تحسين العلاقات مع الدول الأوربية في صالح الدول الإفريقية، لإقرار التنمية المستدامة.