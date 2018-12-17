وزير الإعلام السعودي يبحث مع "مكرم" تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، أوجه التعاون في المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العواد التقى - أيضا- وزير الاتصال الجزائري جمال كعوان، ووزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، ورئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني الليبي حسن فرج ونيس، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركتهم في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام السعودية بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام "2018 - 2019".