إحياء الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة التونسية

أكد مجلس نواب الشعب التونسي تمسّكه بإنجاز استحقاقات الثورة وتحقيق أهدافها، داعيا التونسيين إلى مزيد من اللحمة والتكاتف ومضاعفة الجهد واليقظة من أجل التصدي لمخاطر الإرهاب، بما يُمكّن من مجابهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



وقال مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة التونسية، إنه يترحم على "شهداء تونس الأبرار" ويعظم تضحيات جرحى الثورة ومصابيها وصمود التونسيين الأحرار في سبيل إنجاح مسار الثورة المباركة.



وأكد البيان التزام مجلس نواب الشعب بالدفاع عن القضايا التي من أجلها قامت الثورة، وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية والتشغيل والتنمية ومقاومة الفساد.