ضبط 13 سفينة إيرانية انتهكت المياه الإقليمية اليمنية

كشف وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، الاثنين، عن ضبط 13 سفينة إيرانية خلال الثلاث السنوات الماضية بعدما دخلت المياه اليمنية، منها تسع سفن تم ضبطها في أرخبيل سقطرى والأخريات في مناطق مختلفة.



جاء ذلك خلال كلمته في ندوة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تدخل السفن الإيرانية في المياه اليمنية وأثرها السلبي على نشاط الصيادين والقطاع السمكي والملاحة البحرية في المياه اليمنية والإقليمية، وذلك وفق وكالة "الأنباء السعودية" "واس".



أوضح كفاين أن السفن التي تم ضبطها هي من أصل 43 سفينة دخلت المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة خلال عام 2016م، كما ضبطت الحكومة الشرعية سفنًا محملة بالسلاح لأكثر من مرة، وهي في طريقها لميلشيا الحوثي، وسفنًا أخرى تمارس أنشطة ممنوعة تحت غطاء الصيد.



وشدد على أن الحكومة الشرعية كانت وما زالت تواجه تلك الاعتداءات الإيرانية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي من خلال القنوات الدبلوماسية والمحافل الدولية.



وأكد الوزير اليمني فقدان العديد من الصيادين أرواحهم؛ بسبب اعتداءات السفن الإيرانية، بخلاف الاعتداءات على الصيادين التي شملت اختطاف عدد من الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة ممتلكات العشرات منهم.