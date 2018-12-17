إصابة 22 فلسطينيًا خلال المسير البحري الـ20 شمالي قطاع غزة

أصيب 22 مواطنا فلسطينيًا، مساء الاثنين، 3 منهم بالرصاص الحي و19 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسير البحري الـ20 شمالي قطاع غزة.



وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين المشاركين في الحراك البحري قرب موقع "زيكيم" شمالي القطاع.



وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصارقد أعلنت، اليوم الاثنين، انطلاق المسير البحري الـ 20 للمطالبة برفع الحصار والذي شارك فيه 20 قاربا فلسطينيا إضافة إلى مئات الشباب الفلسطينيين.



وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية مروان أبو النصر- في كلمته خلال فعاليات المسير البحري - "مطالبنا واضحة ويجب أن يلتقط الاحتلال هذه الرسائل وأن يعي جيدًا أن هذا الشعب في كل أماكن تواجده لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء أو أن يستسلم، وسيواصل النضال حتى تحقيق أهدافه على طريق العودة والحرية والاستقلال".



وأكد أبو النصر أن غزة بشبابها ونسائها ورجالها ومختلف فصائل مقاومتها، تساند الضفة في انتفاضة الشعب ضد الاحتلال، مضيفًا: "لسنا في غزة بعيدين عما يجري هناك بالضفة، ولا يمكن أن نفصل مسيرات العودة ومواجهة الشعب"، داعيًا جماهير الشعب في الضفة إلى تحويل يوم الجمعة القادم إلى ساحة اشتباك مفتوحة مع الاحتلال في جميع مناطق وجوده في الضفة.



ودعا مواطني القطاع للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، تأكيدًا على خيار المقاومة والتمسك بالأهداف الوطنية والثوابت في مواجهة جرائم الاحتلال ومشاريع التصفية والتطبيع، مشددًا على أن استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة، ستشكل دفعة حقيقية لمواجهة الاحتلال، داعيا إلى تنفيذ القرارات الوطنية المستندة إلى الإجماع الوطني والشراكة الوطنية.



كانت هيئة الحراك الوطني قد أطلقت قبل نحو 5 أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قام بقمعها واعتقال عدد من المشاركين فيها.