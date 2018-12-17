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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 06:06 م

Santa Tracker أعرف مكان سانتا كلوز ساعة بساعة

Santa Tracker أعرف
أحمد الجهينى
dostor.org/2439456

في عشية عيد الميلاد سيسافر "سانتا كلوز" أو بابا نويل إلى مناطق مختلفة فى العالم، بحسب المناطق الزمنية، وسوف تبدأ رحلته من نيوزيلندا إلى سان فرانسيسكو بعد نوم الأطفال. فكيف يمكنك تتبع رحلة سانتا كلوز؟
الإجابة من خلال لعبة Santa Tracker التى صدرت منذ أيام قليلة لنظام نينتندو سويتش والتى تتيح استخدم التقويم لمعرفة أين تم رصد سانتا خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد. وهل يعمل في مصنع الألعاب؟ أم أنه يقوم بجولات بزلاجته أم يتناول كوبا من الشاي؟
كما تتيح اللعبة قرأة مدوّنة "سانتا" الخاصة جدًا والتى يستعد من خلالها لليوم الكبير ويتلقى أخبارًا إخبارية حصرية من القطب الشمالي.
فكرة اللعبة مبنية على برنامج احتفال سنوى فى العالم الغربى هو NORAD Tracks Santa والذي أقر منذ عام 1955 تحت إشراف قيادة الدفاع الجوي الفضائي في أمريكا الشمالية (NORAD). ففي عشية عيد الميلاد من كل عام يتم تتبع نوراد سانتا كلوز وهو يغادر القطب الشمالي ويقدم هدايا للأطفال حول العالم. لكن بعض المصادر تؤكد أن هذا البرنامج الاحتفال وجد فى سبتمبر 1897 وكان بعنوان (نعم، فرجينيا، بابا نويل هناك في نيويورك).

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