Almightree:The Last Dreamer البحث عن شجرة الحياة

بعد إصدارها فى 7 سبتمبر، 2015 لأنظمة ويندوز، Mac OS X SteamOS + Linux صدرت مؤخرا نسخة جديدة من لعبة الألغاز Almightree: The Last Dreamer لنظام نينتندو سويتش.

تدور أحداث هذه اللعبة ثلاثية الأبعاد حول رحيل كل شخص تعرفه، وكل ما تحبه، حيث أصبح العالم محطما، والأمل الوحيد هو التسابق عبر عالم متدهور لتجد طريقك لإيقاظ Almightree أو شجرة الميجه المهيبة لاستعادة الحياة والنظام. حيث يتقمص اللاعب دور الحالم الأخير، الذى لديه قدرة على التواصل مع الطبيعة على مستوى سحري، وعليه البحث بسرعة فيما تبقى من العالم الذي يعيش فيه بحثا عن Almightree والشتلات. واستعادتهم لاستعادة الصحة وانظام، وإلا فإن العالم الذي يعيش فيه سيتوقف عن الوجود.

اللعبة تحتوى على أكثر من 100 لغز عبر 20 مرحلة، وأكثر من 6 ميزات فريدة للتغلب على الكتل الصلبة ونباتات Dandelishock وخلال اللعب يمكن فتح أكثر من 10 رسوم توضيحية غامضة، ويمكن اللعب عبر الإنترنت، وهى مترجمة إلى 11 لغة ليس من بينها العربية، ويمكن مشاهدة جانب من اللعبة عبر الرابط التالى:



