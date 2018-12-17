يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اليوم في الدوري المصري | ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

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مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 في الدوري المصري، يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم اون لاين بدون تقطيع، اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم يوتيوب بجودة ضعيفة في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الاهلي والنجوم اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت و نايل سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية

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تشاهدون اليوم في الساعة السابعة مساء بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم ويسعى الأهلى لاستعادة الثقة واحتلال ترتيب متميز في جدول الدوري.

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