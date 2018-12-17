تيريزا ماي: ندعم قرار الشعب البريطاني بخروجه من الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنه لا يوجد اتفاق "بريكست" أفضل من الاتفاق الحالي للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وشددت ماي - في كلمتها، اليوم الإثنين، أمام البرلمان بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي- ضرورة احترام رأي الشعب الذي صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق قناة "الحدث".



ودعت رئيسة الوزراء البريطانية البرلمان لاتخاذ القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سريعا.



وأضافت: "سيكون هناك ترتيبات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في 2020"، مؤكدة أن بريطانيا سوف تستمر في التعاون مع الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يصوت البرلمان الشهر المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تأجيله التصويت عليه الشهر الجاري.

