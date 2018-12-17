وزير التعليم: الإنترنت في مدارس الحكومة الأسرع في مصر

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن الإنترنت في مدارس الحكومة أسرع 100 مرة من أي مكان في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ميزة من الحكومة لجذب الطلاب للمدارس.



وأضاف "شوقي"- خلال كلمته بجلسة "عرض استراتيجية التعليم"، خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم وغدًا، بالغردقة- إن تكلفة التابلت الواحد للطالب تبلغ 6 آلاف جنيه قبل وضع المحتوى التعليمي عليه.



ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم ستشتري التابلت لأول مرة من الخارج، فيما سيتم تصنيعه داخل مصر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وبمشاركة علماء مصر بالخارج.