القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
مصر
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:46 م

وزير التعليم: الإنترنت في مدارس الحكومة الأسرع في مصر

وزير التعليم: الإنترنت
وفاء علي - علي عواد
dostor.org/2439429

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن الإنترنت في مدارس الحكومة أسرع 100 مرة من أي مكان في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ميزة من الحكومة لجذب الطلاب للمدارس.

وأضاف "شوقي"- خلال كلمته بجلسة "عرض استراتيجية التعليم"، خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم وغدًا، بالغردقة- إن تكلفة التابلت الواحد للطالب تبلغ 6 آلاف جنيه قبل وضع المحتوى التعليمي عليه.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم ستشتري التابلت لأول مرة من الخارج، فيما سيتم تصنيعه داخل مصر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وبمشاركة علماء مصر بالخارج.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

الآن

التحقيق في إخفاء حسين سالم 30 مليون جنيه عن عملية التصالح

"الوزراء" ينفى الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة

روسيا تنفى ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلًا نوويًا في سوريا

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على زيارة "البشير" لسوريا

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

"ملابس غريبة".. محمد صلاح يثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

"الخارجية" تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلى والنجوم في الدوري المصري

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

"ملابس غريبة".. محمد صلاح يثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

"الخارجية" تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلى والنجوم في الدوري المصري

كشكول

تدريب لطلاب الشريعة والقانون بـ"دمنهور" على نموذج المحكمة الصورية

طالبات الأزهر يشتكين من نقص الكتب بكلية البنات الإسلامية

أسوان الأزهرية تشارك بمعرض القاهرة للكتاب بمجموعة أعمال فنية

وزير التعليم: مليار جنية سنويا تكلفة مواجهة "شاومينج" بامتحانات الثانوية العامة

طارق شوقى: شيخ الأزهر دحض الشائعات..وأعلن دعمه للتعليم الجديد

الأمصار

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء غينيا علاقات البلدين

مبعوث أمريكي: ترحيب أوروبي لقرار فرض عقوبات على روسيا

بمليار دولار.. جوجل تفتح مقرا جديدا في نيويورك

التحالف العربي: الضغط العسكري أجبر الحوثي على التفاوض

الجيش الليبي يلاحق فلول داعش الفارين من درنة

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

Toki عودة القرد المسحور

SEGA Genesis Classics 50 لعبة فى لعبة واحدة

Santa Tracker أعرف مكان سانتا كلوز ساعة بساعة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎