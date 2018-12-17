القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
الكابتن
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:45 م

مواجهة سهلة للهلال و3 قمم أخرى بدور الثمانية لكأس العرب

كأس العرب
كأس العرب
وكالات
dostor.org/2439425

أسفرت قرعة دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم التي سُحبت في أبوظبي اليوم الاثنين عن مواجهة سهلة للهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري فضلا عن ثلاث قمم عربية اخرى.

وسيستضيف الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي الفريق السكندري في الذهاب قبل خوض مباراة العودة في الاسكندرية بينما سيلتقي الفائز منهما مع الفائز من الوصل الإماراتي والأهلي
السعودي.

ومن المتوقع أن يشهد قبل النهائي مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والأهلي.

وسيخوض الرجاء البيضاوي المغربي قمة أمام النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية والفائز منهما سيواجه الفائز من قمة اخرى بين عرب قارة افريقيا تجمع مولودية الجزائر بالمريخ السوداني.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بينما من المنتظر أن تستضيف الإمارات في أبريل نيسان المباراة النهائية للمسابقة التي أطلق عليها هذا العام "كأس زايد للأندية الأبطال" ويحصل الفائز
بلقبها على ستة ملايين دولار.

وعلى هامش القرعة دعا تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى من البطولة للمنتخبات.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي

منذ يومين

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ يومين

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ يومين

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ يومين

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

منذ يومين

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

الآن

التحقيق في إخفاء حسين سالم 30 مليون جنيه عن عملية التصالح

"الوزراء" ينفى الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة

روسيا تنفى ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلًا نوويًا في سوريا

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على زيارة "البشير" لسوريا

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

"ملابس غريبة".. محمد صلاح يثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

"الخارجية" تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلى والنجوم في الدوري المصري

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

"ملابس غريبة".. محمد صلاح يثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

"الخارجية" تكشف حقيقة سحب السفير المصري في روما

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلى والنجوم في الدوري المصري

كشكول

تدريب لطلاب الشريعة والقانون بـ"دمنهور" على نموذج المحكمة الصورية

طالبات الأزهر يشتكين من نقص الكتب بكلية البنات الإسلامية

أسوان الأزهرية تشارك بمعرض القاهرة للكتاب بمجموعة أعمال فنية

وزير التعليم: مليار جنية سنويا تكلفة مواجهة "شاومينج" بامتحانات الثانوية العامة

طارق شوقى: شيخ الأزهر دحض الشائعات..وأعلن دعمه للتعليم الجديد

الأمصار

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء غينيا علاقات البلدين

مبعوث أمريكي: ترحيب أوروبي لقرار فرض عقوبات على روسيا

بمليار دولار.. جوجل تفتح مقرا جديدا في نيويورك

التحالف العربي: الضغط العسكري أجبر الحوثي على التفاوض

الجيش الليبي يلاحق فلول داعش الفارين من درنة

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

Toki عودة القرد المسحور

SEGA Genesis Classics 50 لعبة فى لعبة واحدة

Santa Tracker أعرف مكان سانتا كلوز ساعة بساعة

مباريات
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎