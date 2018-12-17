وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإثيوبي تعزيز التعاون

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة مع إثيوبيا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، وزير خارجية إثيوبيا الدكتور ورقينه جباييه -الذي يزور الإمارات حاليا- لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وذلك في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من نمو وتطور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتيةوام.



من جانبه أكد جباييه العلاقات المتنامية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مشيدا بما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تطور مستمر في العديد من المجالات.



وعقب اللقاء شهد بن زايد التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تشغيل العمالة الإثيوبية في الإمارات، والتي وقعها عن الجانب الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعن الجانب الإثيوبي الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا.