قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الأحد، بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، في جبهة مقنبة غربي محافظة تعز ودارت المواجهات في مناطق "الثمبية"، و"النبيع"، وجبل "البرقة"، عقب محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.



ومن جانبها قصفت مليشيا الحوثي، بقذائف الهاون منازل المواطنين في منطقة "جواعة" بالمديرية ذاتها، ما تسبب في وقوع أضرار جسمية بممتلكات المواطنين.