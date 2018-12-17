القضاء العراقي يبطل قرار العبادي بعزل رئيس الحشد الشعبي

أصدرت محكمة القضاء الإداري في العراق، اليوم الإثنين، حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي والمرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض من مناصبه.



وقال مكتب فالح الفياض في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى مناصبه، وإلزام تمكينه من ممارسة أعماله مستشارا للأمن الوطني، ورئيسا لهيئة الحشد الشعبي، ورئيسا لجهاز الأمن الوطني العراقي.



وفي شهر أكتوبر الماضي، ألغت المحكمة الاتحادية العراقية القرار الذي أصدره العبادي في 30 أغسطس الماضي، بإعفاء الفياض عن مناصبه الثلاثة.



ويشار إلى أن الفياض مرشح لمنصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي.