الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على "جيس" للأزياء

فرضت المفوضية الأوروبية اليوم، غرامة على شركة "جيس" للأزياء بقيمة 40 مليون يورو (4ر45 مليون دولار) بسبب قيامها بمنع عمليات البيع والدعاية عبر الحدود، والحفاظ على ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل مصطنع في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتحظر قوانين الاتحاد الأوروبي على الشركات منع عمليات البيع والدعاية عبر الحدود. ودخل قانون جديد لتجريم هذا المنع حيز السريان في الثالث من أول ديسمبر الجاري، ولكن الإجراءات بحق شركة "جيس" كانت قد بدأت في يونيو عام.2017

وقالت مارجريث فيستاجر مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان إن "اتفاقيات التوزيع الخاصة بشركة جيس حاولت منع المستهلكين بالاتحاد الأوروبي من التسوق في دول أخرى أعضاء بالكتلة عن طريق منع تجار التجزئة من القيام بأعمال البيع والدعاية عبر الحدود".

وأضافت أن "هذه الإجراءات سمحت للشركة بالحفاظ على ارتفاع أسعار التجزئة بشكل مصطنع لاسيما في دول وسط وشرق أوروبا"وذكرت المفوضية أن أسعار منتجات جيس في تلك الدول تزيد بنسبة عشرة بالمئة عن مثيلاتها في أسواق غرب أوروبا.

وقالت المفوضية إنها خفضت الغرامة المفروضة على جيس بنسبة خمسين بالمئة بسبب تعاونها مع التحقيقات.