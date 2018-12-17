انتظام الحركة الركابية والملاحية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتظاما فى عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية، حيث لم يتلق برج المراقبة أي إخطارات من شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة يفيد بتأخر أو إلغاء أي رحلات تابعة لهم.



ومن جهتها، قامت السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوى بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية فى مرحلتى السفر والوصول، حيث تم تسهيل إنهاء إجراءات السفر والمغادرة بجميع مبانى المطارات الثلاثة والصالات الداخلية لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات فى ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التى يشهدها ميناء القاهرة الجوى فى الوقت الراهن.

