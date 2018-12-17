موجة برد قارس تضرب البلقان تسفر عن مصرع شخص وتعطل الحياة اليومية

تسببت موجة البرد القارس التي تضرب منطقة البلقان في مصرع شخص بصربيا إلى جانب تعطل سبل الحياة اليومية.



ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن الإعلام الصربي، أنه عثر على جثة شخص يبلغ من العمر 50 عاما، متجمدة وسط الثلوج اليوم الإثنين بشمال البلاد.



وفي البوسنة، أغلقت المدارس أبوابها في عدة مقاطعات، فيما تم منع الشاحنات من استخدام الطرق بمناطق هطول الثلوج، كما أعلنت السلطات أنه تم إنقاذ مجموعة من المهاجرين بعدما ضلوا الطريق بمنطقة جبلية قرب الحدود مع كرواتيا، وعانى مهاجران اثنان من حالات متقدمة من "صدمة الصقيع" بعدما أمضيا ليلتهما في العراء.