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اقتصاد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:44 م

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

الملا
الملا
سيد ابراهيم
dostor.org/2439397

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات شملت تعيين رئيس جديد لهيئة الثروة المعدنية ونواب رؤساء الاستكشاف بالهيئة والشركات القابضة، إضافة إلى رؤساء الشركات، وذلك بهدف دعم المواقع الإنتاجية وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات والقيادات المتميزة بهدف تنفيذ الخطط المستقبلية للوزارة والنهوض بالعديد من المواقع والشركات وهى على النحو التالى:

- الجيولوجى أسامة فاروق فؤاد سعيد - رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
- الجيولوجى علاء عبد الفتاح قاسم البطل - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف وعضوا بالمجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول.
-الجيولوجى سمير محمد محيى الدين محمد رسلان – نائبا لرئيس الشركة للاستكشاف بالاتفاقيات والاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتبارا من 24122018.
- الجيولوجى عادل أحمد السيد محمد سماحة – نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.
- المهندس نبيل عبدالصادق عبدالعليم جمعة – رئيسا لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول اعتبارا من 29122018.
- الكيميائى إيهاب حسن محمد عبدالعال زهرة – رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).
- المهندس ياسر صلاح الدين حسن - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).
- الدكتور الكيميائى محمد عبد العزيز متولى أحمد - رئيسا لمجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.
- الكيميائى جابر أحمد أحمد حسن – رئيسا لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.
- المهندس صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بدر الدين للبترول.
- المهندس إبراهيم فتحى يوسف زهران – رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطانى للبترول.
- السيد الجيولوجى أيمن مصطفى محمود مرشدى – رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروأمير.
- الجيولوجى محمد عبدالسلام أحمد يوسف – رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول أبو قير.
- المهندس محمد السيد محمد السيد المليجى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل.
- المحاسب أحمد محمد عبدالمطلب موسى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية اعتبارا من 812019.
- المهندس أيمن جمال محيى رشدى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس.
- المهندس أحمد عبدالله محمد قديرة - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو).
- الدكتور الجيولوجى أيمن خليل محمد خليل الساعى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية.
- المهندس أسامة كامل الحسينى التابعى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر المصرية.
- المهندس رأفت عبدالهادى محمد صالح - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) اعتبارا من 812019.
- المهندس وائل أحمد محمد جويد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مشروعات الغاز الطبيعى (غاز مصر).
- المهندس محمد السيد محمد عبدالخالق - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول.

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