رئيس الوزراء يتابع المرحلة الثانية من مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، مركز طب الأسرة بالدراسة، ومستشفى القاهرة الفاطمية، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ورافقه خلال تلك الجولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.



وخلال الجولة التفقدية بمركز طب الأسرة بالدراسة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارات مع المرضي المتواجدين للاطمئنان عليهم ومعرفة رأيهم في المبادرة، حيث تقدموا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة الهامة، مشيدين بما تلقوه من خدمة طبية أثناء خضوعهم للكشف.



كما أجرى رئيس الوزراء حوارات مع العاملين في المركز للاطمئنان على سير المبادرة بانتظام، ومعرفة حجم المترددين، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المبادرة، حيث وصل عدد المترددين لإجراء الكشف حتى الآن إلى 18 مليونا و720 ألفا، مضيفة أنه فور ثبات إيجابية العينة يتم أخذ بيانات المريض وتحويله على المستشفى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة والمتابعة معه لحين التأكد من شفائه تماما.



كما تفقد الدكتور مدبولي مستشفى القاهرة الفاطمية للاطمئنان على تلقي المواطنين الذين ثبت مرضهم بالكشف العلاج اللازم، وقال له أحد المرضى: "نشكركم جدا على تلك المبادرة لأنه طالما فيه صحة كويسة كله هيبقي تمام"، موجها الشكر للرئيس على هذه المبادرة.



وحث رئيس الوزراء المرضى على متابعة العلاج للاطمئنان على صحتهم، مضيفا أنه لا داعى للقلق خاصة أن نسب الشفاء من فيروس سي تصل إلى 96%.



وخلال الجولة، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تم فحص 6 ملايين و51 ألفا و855 مواطنًا حتى ظهر اليوم السابع عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".



يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على www.facebook.comstophcv.eg، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة "www.stophcv.eg".