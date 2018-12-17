درة تخضع لجلسة تصوير جريئة بـ"البورنص"

خضعت الفنانة التونسية درة زاروق لجلسة تصوير جديدة، بعدسة أحد مصوري المشاهير، داخل غرفتها بالفندق التي تقطن فيه، وظهرت خلال الصور بإطلالة جريئة مرتدية "البورنص" الخاص بالحمام.



من ناحية أخرى؛ تعاقدت درة على عمل درامى جديد بعنوان "الحرملك" بجانب جمال سليمان وباسل خياط، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال شهر يناير المقبل.



وكان آخر ظهور للفنانة درة من خلال مسلسلها الأخير "الشارع اللى ورانا"، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان، الذي عرض في شهر رمضان الماضى.