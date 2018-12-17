"أردوغان" يهدد بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإرهابيين فى سوريا، إذا لم ينسحبوا إلى شرق الفرات، مؤكدا أنه سوف يدفعهم للانسحاب، واصفا إياهم بأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لتركيا.



وأوضح "أردوغان" أنه أكد على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ضرورة انسحاب الإرهابيين إلى شرق الفرات، مشيرا إلى أنه ربما يبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت، مؤكدا أن العملية في شمال سوريا ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي، وفقا لوكالة "سبوتنيك"الروسية.



كما بعث رسالة إلى من يحمى الإرهابين فى شرق الفرات، بضرورة التخلى عنهم فى الوقت الحالى.