سيد عبدالحفيظ: التفاوض مع "لاسارتى" لم يستغرق وقتًا طويلًا

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن التفاوض مع المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارت، لم يستغرق وقتًا كبيرًا، وذلك بفضل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأحمر.



وقال "عبدالحفيظ" في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي، اليوم الإثنين، لتقديم لاسارتي لوسائل الإعلام: "التفاوض لم يتجاوز 10 أيام، والعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، يبدأ من يوم 27 أو 28 ديسمبر الجاري بشكل رسمي وينتهي بنهاية موسم 2020-2019".



وأبدى "عبدالحفيظ" تفاؤله بوجود لاسارتي على رأس القيادة الفنية للأهلي، مؤكدًا أهمية روح التعاون من أجل تحقيق النتائج الجيدة، معربًا عن ثقته في تحسن مسيرة الفريق في المستقبل.

