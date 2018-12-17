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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 02:45 م

البورصة تعاود الصعود وتربح 7.2 مليار جنيه

البورصة
البورصة
أكرم عمران
dostor.org/2439179

دفعت المشتريات القوية للمؤسسات المالية المصرية والأجنبية، أسهم ومؤشرات البورصة للارتفاع الواضح لدى إغلاق معاملات اليوم الإثنين، ليخترق المؤشر الرئيسى للسوق مستوى الـ13200 نقطة من جديد.

ربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 749.2 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى للمؤشرات الرئيسية والثانوية، حيث قفز مؤشر "إى جى إكس 30" الرئيسى بنسبة 1.72% بما يعادل 223 نقطة، ليغلق عند مستوى 13215 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 71. 0% بما يعادل 4.76 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 677.6 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 83. 0% بما يعادل 14 نقطة ليسجل مستوى 1700 نقطة، وسط تداولات نشطة على أسهم قطاع البنوك والعقارات والخدمات المالية، ما ساهم فى ارتفاع قيم التعاملات إلى مستوى 894.3 مليون جنيه، بعد تداول نحو 217.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 26.4 ألف صفقة شراء وبيع.

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