وزيرة الهجرة تعلن عن تدشين مؤسسة "مصر تستطيع"

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن تشكيل مؤسسة "مصر تستطيع" عقب انتهاء مؤتمر "مصر تستطيع" الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم تدشين وبناء هيكل إداري ومجلس أمناء بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت "مكرم" خلال كلمتها بالمؤتمر، تدشين المؤسسة برعاية رئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



يذكر أن المؤتمر انطلقت فعالياته تحت عنوان "مصر تستطيع" في نسخته الربعه بمدينة الغردقة، بحضور عدد من الوزراء ومشاركة 30 عالما مصريا من علماء مصر بالخارج.

