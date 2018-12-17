"البناء والأخشاب" تطلق حملة توعية بالسلامة والصحة المهنية

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، إطلاق حملة توعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI.



ويشارك في الحملة، النقابات الأعضاء في الشبكة العربية للبناء والأسمنت لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في: "لبنان - تونس – المغرب – البحرين – الكويت – الأردن"، بالإضافة إلى النقابة العامة للبناء والأخشاب في مصر، ونقابة عمال البناء والطرق التركية YOL-IS.



وتشرح الحملة من خلال مطبوعات توعية موحدة يتم توزيعها فى مواقع العمل والإنتاج المختلفة، أهمية إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتوعية بضرورة الالتزام بها داخل كافة مواقع العمل.



وتستمر الحملة لمدة أسبوعين داخل مواقع العمل والإنتاج فى عدد من شركات المقاولات والتشييد والأسمنت وصناعة السيراميك داخل وخارج القاهرة الكبرى، بما في ذلك التركيز على العمالة غير المنتظمة لتوعيتهم حول إجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية الالتزام بها.



من جانبه، شدد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للبناء والأخشاب BWI، على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري ومقومات الإنتاج، وللحفاظ كذلك على مواقع العمل.