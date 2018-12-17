"فرخة" تتزعم تشكيلًا عصابيًا لسرقة ملابس المواطنين بالغربية

تمكنت مباحث قسم شرطة زفتى من ضبط تشكيل عصابي لسرقة الملابس من الأسواق، عن طريق المغافلة، وبحوذتهم كمية من المسروقات.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرس، مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، يفيد بضبط كلا من: "سماح. ع" وشهرتها "سماح فرخة" 37 سنة، ربة منزل، مقيمة السلخانة ثان طنطا، سبق اتهامها في عدد 10 قضايا متنوعة.



كما تمكنت المباحث من ضبط "دنيا. ع" 35 سنة، ربة منزل، مقيمة الهرم الجيزة؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات المواطنين من الأسواق عن طريق المغافلة، وتم ضبطهما بكمية كبيرة من الملابس المختلفة، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما عدة وقائع، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة.