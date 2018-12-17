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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 02:37 م

السيسى ومستشار النمسا يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين

السيسى ومستشار النمسا
dostor.org/2439167

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار النمساوي سباستيان كيرتز، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجانبين، بمقر المستشارية بوسط فيينا، لبحث تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا، في زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا، لتعزير الشراكة بينهما، وكان فى استقباله لدي وصوله المطار وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

تأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

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