تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في قتل ضابط شرطة بالمقطم.



كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، قد قررت، في وقت سابق، إخلاء سبيل ضابط مباحث الأموال العامة، أطلق النيران على سائق بقصد الدفاع عن النفس، وحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة تهم الشروع في قتل، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص أو مسوغ قانوني للمتهمين.



وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة، وسائق، للخلاف على ركنة سيارة، على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء، وتعدوا على الضابط بالضرب؛ مما اضطره لإخراج سلاحه الميري وأطلق الرصاص في الهواء، فاستقرت إحداها في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.



على الفور انتقل رجال الأمن، وتمكنوا من اصطحاب الضابط، و3 أشخاص من الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.