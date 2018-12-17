نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا 2018

دون اي مفاجأت اسدل الستار على نتائج لقاءات ذهابدور الـ 32 دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، أمس الأحد، جيث نجح الأسماعيلي المصري في الفوز بهدفين نظيفين امام القطن القطن الكاميروني ليقترب لأول مرة منذ 2010 من دور المجموعات.



و خطف الإفريقي التونسي فوزا كبيرا أمام الهلال السوداني بنتيجة 3 / 1 التى أقيمت على ملعب رادس.



كما شهدت مباريات اليوم ثلاث تعادلات، مباراتان سلبيتان بين أورلاندو بايرتس على ملعبه أمام إفريقيا ستارز بطل ناميبيا، وأهلي بنغازي الذي تعادل في ملعبه أيضا مع صن داونز بطل نسخة 2016.



وحقق فيتا كلوب وصيف الكونفدرالية، فوزا عريضا على ضيفه بانتو بطل ليسوتو 4-1، بينما تغلب أسيك ميموزا خارج ملعبه بهدف نظيف على الملعب المالي.

