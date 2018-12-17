وزارة الهجرة تستعرض إنجازات مؤتمرات "مصر تستطيع"

استعرضت وزارة الهجرة خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، المنعقد بمدينة الغردقة، إنجازات مؤتمرات مصر تستطيع السابقة، التي انعقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عبر فيلم خاص مصور أعدته الوزارة.



استعرض الفيديو مشروع المزارع السمكية، وأيضا اﻷطلس الشمسي، وإنشاء أول مستشفى تعمل بالطاقة الشمسية في مصر، ومشروع هراس أمير، وتصنيع أول حاسوب خاص باﻷقمار الصناعية لخدمة المشروعات التنموية في الدولة.



وقدم الفيديو أيضا إنجازات وزارة الهجرة مع المصريين بالخارج، ودعم الدولة بالتحويلات الدولارية، وغيرها من الخدمات، وتناول الفيديو شرحا للتوصيات سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي عقدت خلال السنوات الماضية.



يذكر أنه انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، والذي يستمر لمدة يومين، 28 عالما وخبيرا مصريا مقيمًا بالخارج.