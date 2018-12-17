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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 02:34 م

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام فهمي
dostor.org/2439160

صرح اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، الإثنين، أن الميناء استقبل سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، وغادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 407 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 20473 من البضائع العامة، منها 152 سيارة نقل محملة بـ7469 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 143182، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25864 طنًا.

كما وصلت حركة الصادر من البضائع العامة 10710 أطنان ملح و9300 طن يوريا و1187 طن أرز و3269 طن رمل و4053 طن كلوريد إيثيلين.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 510 حاويات مكافئة وحركة الوارد 412 مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1083 مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3459 طن حديد و2356 أرز معبأة و1200 طن خشب و5989 طن حديد و13000 طن قمح.

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