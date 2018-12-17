إسبانيا تعتقل شابًا يحمل الجنسية الهولندية في كتالونيا بتهمة "الإرهاب"

اعتقلت القوات الإقليمية الكتالونية، اليوم الإثنين، شابا يبلغ من العمر 29 عاما، هولندي الجنسية، لتورطه في أعمال إرهابية تابعة لمنظمة داعش الإرهابية.



وأعلن وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو جراندي مارلاسكا، خلال بيان رسمي، أن قوات الأمن الإقليمية فى كتالونيا "موسوس دي إسكوادرا" قد تمكنت من القبض على الهولندي، خالد ماكران، 29 عامًا، فى مدينة تاراجونا الواقعة فى جنوب أقليم كتالونيا.



وأفاد البيان بأن العملية الأمنية قد جرت فى أعقاب تلقي الشرطة الإقليمية والأجهزة الأمنية الوطنية تحذيرًا أمنيًا من قبل الأجهزة الاستخباراتية فى البلاد، يفيد بتطرف الأفكار الإسلامية للجهادي الهولندي، الذي شوهد آخر مرة فى أحد أقسام شرطة مدينة سالو يسأل عن والدته.



وكانت الأجهزة الأمنية الكتالونية قد تلقت بلاغًا من إدارة فندق أثينا سالو، يفيد بوجود رسومات وكتابات إرهابية على جدران إحدى الغرف، حيث كان يستقر بها الشاب المعتقل.