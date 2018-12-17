القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 02:32 م

أوكا وأورتيجا وزاب ثروت برفقة "العسيلى" فى حفل رأس السنة

أوكا وأورتيجا وزاب
منار إبراهيم
dostor.org/2439153

يحيي المطرب محمود العسيلي، حفلًا غنائيًا ضخمًا ليلة رأس السنة الموافق 31 ديسمبر في مركز المنارة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مطربي المهرجانات "أوكا وأورتيجا" ومغني الراب "زاب ثروت"، وعدد من فرق الأندر جراوند.

وبلغ سعر تذاكر الحفل 250 جنيهًا بشكل موحد، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً، ويشارك في إحياء الحفل الفريق الغنائي الشهير "mTm" الذي اشتهر في بداية الألفينات وعاد مرة أخرى إلى الساحة الغنائية، بالإضافة إلى فرقتي الأندر جراوند "هوس، وصواريخ".

أوكا وأورتيجا وزاب ثروت برفقة "العسيلى" فى حفل رأس السنة
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