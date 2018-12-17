تأجيل محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات" لـ19 ديسمبر

أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال المرافعة.



اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من: "أحمد ربيع سيد محمد أبوالسعود"، و"علي محمود عبد الله إمام"، "أحمد عيد محمد محمد حسين"، و"ميسرة نشأت جمال محمد خضر"، و"عمرو محمد أبوسريع عطا الله"، و"محمود رمضان محمود عبدالجواد"، بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، انضم المتهمون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى تنظيم "داعش" الذي يدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم.



كما اتهمتهم بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالًا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.