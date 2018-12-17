رئيس قطاع الرى يتابع أعمال المفرخ السمكي بأسوان

واصل قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع؛ لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين، خاصة في موسم زراعات القمح والرسيم وبنجر السكر حاليًا.



وتفقد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، الإداره العامة لري أسوان لمتابعة أعمال المفرخ السمكي بالشلال، وأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات محطة الرفع الخاصة بالمياه وتوفيرها لكافة الأراضي الزراعية خلال الفترة الحالية.



كما تفقد المبنى الإداري لهندسات أسوان وإدفو غرب والصعايدة ومبني التليمتري يستهدف نظام الرصد التليمتري، الذي يهدف إلى إدارة موارد المياه بطرق حديثة وإدارة توزيع المياه حسب الاحتياجات الفعلية، ومراقبة مناسيب المياه لشبكة الري.