"أبو غزالة": مشاركة الجامعة العربية بقمة بيروت تعكس اهتمامها بالمرأة

أشارت الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الخطوات التي تتخذها الجامعة لتنمية وضع المرأة العربية، ومنها التحضير للقمة التنموية الاجتماعية في بيروت، والمقرر عقدها في 20 يناير لعرض عدد من الموضوعات التي تخص المرأة.



وأوضحت ان هناك تحضيرات لانعقاد لجنة المرأة بالجزائر شهر فبراير 2019، والمشاركة في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة، وتخصيص كلمة للمجموعة العربية، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بالاجتماع العادي الـ16 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بمسقط.