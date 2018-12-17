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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:25 م

بدء فعاليات تسليم 46 عقد لذوي الاحتياجات الخاصة بالقوى العاملة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2439027

انطلقت منذ قليل، فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لتسليم 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة و71 شهادة "أمان" للعاملين بشركة البناء للثروة الداجنة، بالإضافة إلي شهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من انطلاق المبادرة، والتي تنظمها مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وتهدف المبادرة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة لهم.

وتأتي مبادرة "مصر بكم أجمل"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة في مصر.

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