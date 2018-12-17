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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:18 م

الاهلي والنجوم - البث المباشر بدون تقطيع نهائيًا جودة HD

الاهلي والنجوم -
dostor.org/2439010

يقدم موقع الدستور الرياضي لعشاق الساحرة المستديرة والمارد الاحمر اليوم الاثنين 17-12- 2018 خدمة البث المباشر لمباراة الاهلي والنجوم المؤجلة من الجولة الـ 12 في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على ملعب السلام .

وينقل لكم Aldostor Online  بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم كما سيتم نقلها عبر قنواتON SPORT  و Nile Sport  اليوم الاثنين 17 – 12 – 2018 في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة و الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية ونقدم لمتابعي موقع الدستور خدمة البث المباشر بدون تقطيع نهائيًا جودة HD

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي بعض التعديلات عن المباراة الإفريقية الأخيرة أمام جيما الأثيوبي، حيث يعود أحمد علاء مجددا لقلب الدفاع، وبالتالي، وجود محمد هاني في مركزه الطبيعي كمدافع أيمن، بجانب الاستعانة بكريم نيدفيد في الوسط المدافع بعد غياب حسام عاشور، ويستعد أحمد الشيخ للعودة لتشكيل الأهلي، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لعدم قيده في القائمة الإفريقية، وقد يستمر مروان محسن مهاجما للفريق في ظل تألقه مؤخرا، رغم عودة وليد أزارو.

رجاء في حال توقف البث المباشر لمباراة الاهلي والنجوم اعادة تحميل الصفحة وسيتم اعادة تشغيل البث.

 

 

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