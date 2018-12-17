للمحجبات.. الحجاب ليس عائقًا لأناقتك

أنتِ محجبة؟ هذا لا يعني أن تقللي من شأن إطلالاتك أو تضعي نفسك في نطاق اختيار ملابس فضفاضة، أو ملابس لا تناسب سنك، فالحجاب لم يعد عائقا أمام أناقتك.



ويعد البنطال الواسع إحدى صيحات الموضة التي تتناسب مع جميع الإطلالات، ويمكن اعتمادها بأكثر من طريقة من خلال تنسيقها مع بقية الملابس.



فالبناطيل الواسعة الملونة ذات الخطوط الطولية يمكن تنسيقها مع البليزر السادة والتوب الأبيض، أو البلوزات الواسعة والمجسمة والجواكيت والبليزرات الجينز.



ينبغي عليك الاحتفاظ ببنطلون واسع بلون حيادي كالأسود والرمادي، إذ يمكنها أن تكون حلًّا جيدًا للقمصان والبلوزات القصيرة.



البناطيل الواسعة مع المعاطف الطويلة من اللون نفسه، كالإطلالة باللون نفسه مع حزام الخصر، لإطلالة مناسبة لمشاويركِ النهارية، وأوقات مع بعد الظهر.

