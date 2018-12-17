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تقارير ومتابعات
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:12 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على زيارة "البشير" لسوريا

أول تعليق من السفير
إسلام أبو المجد
dostor.org/2439003

قال عبد المحمود عبد الحليم، السفير السودانى فى القاهرة، إن زيارة فخامة الرئيس عمر البشر إلى سوريا والتى التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، تهدف إلى تعزيز الموقف العربي، وبحث القضايا الثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وتابع"السفير السودانى بالقاهرة"، في تصريح خاص لـ "الدستور"، إلى أن الرئيس البشير أكد للرئيس السوري على وقوف السودان ضد محاولات تقسيم سوريا، كما تم التأكيد على موقف السودان الثابت على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا.

وأشارعبد المحمود عبد الحليم، إلى أنه هذه الزيارة أكدت على أنه يجب أن تحل الأوضاع الداخلية بأيادي عربية، حتى لا نكون عرضة للتدخلات الأجنبية، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون هناك مقاربات تعزز من العمل العربي المشترك.

ولفت "عبد المحمود"، إلى أن فى سوريا "سفير سودانى"، ودبلوماسية تعمل بكامل طاقمها.

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