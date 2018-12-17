62 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم 62 مستوطنًا و18 عنصرًا من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة (أحد أبواب الأقصى).



وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، بينما نفذت عناصر المخابرات جولات مشبوهة في أنحاء مختلفة من المسجد قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



ويسعى الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود، كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديًا على هوية المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.