القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:14 م

"جوجل" يعتزم إنفاق مليار دولار لإنشاء مقر جديد في نيويورك

جوجل
جوجل
وكالات
dostor.org/2438997

قال محرك البحث جوجل، المملوك لشركة ألفابيت، اليوم الاثنين، إنه سيستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك، فيما يتوسع في وجوده في ممر التكنولوجيا في المدينة على ضفة نهر هدسون.

وقالت الشركة في مدونة على الإنترنت إن المقر الجديد المؤجر، الذي تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربع، سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لجوجل.

ويأتي ذلك بعد أن اختارت أمازون، نيويورك، لتكون مقرها الثاني، وأعلنت شركة جوجل، في مارس، شراء سوق تشيلسي في مانهاتن، في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.

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