القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
عالم
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:14 م

إيران والعراق يبحثان الترتيبات الائتمانية للتجارة

إيران والعراق يبحثان
منار أحمد
dostor.org/2438996

قال يحيى العشاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إن البنوك المركزية للبلدين تشارك في مفاوضات لوضع ترتيبات ائتمانية للتجارة بعملاتها الوطنية.

وكانت قد أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فعليًا إلى قطع العلاقات المصرفية للبلاد مع بقية العالم، خاصة بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، أكد يحيى العشاق، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء: "ليس لدينا مشكلة في الصادرات إلى العراق"، والترتيب الجديد "هو تسهيل المعاملات".

وأضاف أن المعاملات التجارية الحالية بين العراق والتجار الإيرانيين تتم عن طريق مكاتب صرف العملات وبنكي المصرفي.

وقال رئيس غرفة التجارة إنه، منذ بداية العام الإيراني الجديد في 21 مارس، بلغت الصادرات إلى العراق 8 مليارات دولار.

وانخرطت الولايات المتحدة مع العراق في مسألة العقوبات، فأصدرت تنازلًا لبغداد لمدة 45 يومًا لمواصلة استيراد الغاز الطبيعي الإيراني، وهو أمر حيوي لتوليد الكهرباء في العراق.

وفي الأسبوع الماضي، زار وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري بغداد مع وفد كبير من رجال الأعمال، وأجرى محادثات حول العقوبات مع المسئولين العراقيين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ أقل من شهرين

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ أقل من شهرين

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ أقل من شهرين

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ أقل من شهرين

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

الآن

ضبط مسئول بـ"الضرائب" اختلس 12 مليون جنيه

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" بعد فوز ليفربول

عدوى "السترات الصفراء" تجتاح تركيا بعد تدهور الاقتصاد

محمد فؤاد لكبار العلماء: التشريع حق النواب بحسب الدستور وإمام الأزهر

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2018-2019| بث مباشر لدور الـ 16 بمدينة نيون

الأهلى يعلن تفاصيل التعاقد مع المدير الفنى الجديد "لاسارتى"

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" بعد فوز ليفربول

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 - دور الـ 16

الأكثر قراءة

مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2018-2019| بث مباشر لدور الـ 16 بمدينة نيون

الأهلى يعلن تفاصيل التعاقد مع المدير الفنى الجديد "لاسارتى"

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" بعد فوز ليفربول

كشكول

بالصور.. نقيب المعلمين يطلق شارة البدء فى مبادرة «مليون شجرة مثمرة»

رئيس «البريطانية» لـ«كشكول»: فتح 3 كليات جديدة بالجامعة

«شوقي» يكشف لـ«كشكول» تفاصيل مادة «التربية الرياضية»

خبير تربوي: الزواج المبكر دليل خلل بالتربية والتعليم

خلال حصاد 2018.. «التعليم العالي»:1900 منحة لأبناء القارة الإفريقية ..وإنشاء «دار مصر» بالمدينة الجامعية الدولية بباريس

الأمصار

روسيا تأمل أن تسهم زيارة رئيس السودان في عودة سوريا إلى الجامعة العربية

محمد صلاح يشارك جماهيره الفوزعلى مانشستر يونايتد

تونس.. شرارة الثورة تحتفل بالذكرى الثامنة "صور"

مقتل قائد عسكري يمني بارز بقذيفة للحوثيين في جبهة نهم

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جوية ضد حركة الشباب الصومالية الإرهابية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"جوجل" يعتزم إنفاق مليار دولار لإنشاء مقر جديد في نيويورك

حكاية فى صورة.. فرحة طفل

السجن مدى الحياة لقيادي هندي بسبب أعمال شغب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎