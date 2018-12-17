إيران والعراق يبحثان الترتيبات الائتمانية للتجارة

قال يحيى العشاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إن البنوك المركزية للبلدين تشارك في مفاوضات لوضع ترتيبات ائتمانية للتجارة بعملاتها الوطنية.



وكانت قد أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فعليًا إلى قطع العلاقات المصرفية للبلاد مع بقية العالم، خاصة بالدولار الأمريكي.



ومع ذلك، أكد يحيى العشاق، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء: "ليس لدينا مشكلة في الصادرات إلى العراق"، والترتيب الجديد "هو تسهيل المعاملات".



وأضاف أن المعاملات التجارية الحالية بين العراق والتجار الإيرانيين تتم عن طريق مكاتب صرف العملات وبنكي المصرفي.



وقال رئيس غرفة التجارة إنه، منذ بداية العام الإيراني الجديد في 21 مارس، بلغت الصادرات إلى العراق 8 مليارات دولار.



وانخرطت الولايات المتحدة مع العراق في مسألة العقوبات، فأصدرت تنازلًا لبغداد لمدة 45 يومًا لمواصلة استيراد الغاز الطبيعي الإيراني، وهو أمر حيوي لتوليد الكهرباء في العراق.



وفي الأسبوع الماضي، زار وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري بغداد مع وفد كبير من رجال الأعمال، وأجرى محادثات حول العقوبات مع المسئولين العراقيين.

