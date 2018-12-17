"الجهاد": سياسة هدم منازل منفذى العمليات ستفشل

عقبت حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة، على مصادقة الاحتلال الإسرائيلى على قانون طرد عائلات منفذى العمليات خارج الضفة.



وأوضحت الحركة أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ستفشل، وأن إبعاد عائلات الشهداء لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني.



وقال مصدر مسئول بحركة الجهاد في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "ستفشل سياسة هدم الاحتلال لمنازل المجاهدين والتي كان آخرها منزل الشهيد أشرف نعالوة"، وفقًا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية عن المصدر.



وأكد المصدر أن التلويح بإبعاد ذوي الفدائيين لن يكسر الشعب الفلسطينى، مستشهدًا بفشل سياسة إبعاد كوادر وقادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور جنوب لبنان.



وأشاد المصدر بموقف السلطة الفلسطينية بإعادة بناء منازل الشهداء والأسرى التي يهدمها الاحتلال.