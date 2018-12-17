قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة دراجة نارية بأكتوبر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين: محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعي رشوان، وأمانة سر: أشرف جابر، ومحمد الغلبان.



وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين "ياسر.ص" و"إيهاب.م" و"محمد.ا" و"هشام.ع" وآخر مجهول، بسرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه "حمادة. ع"، وكان ذلك حال قيادة الأخير لها ليلا بالطريق العام، بأن استوقفوه حال حملهم أسلحة بيضاء، طالبين منه توصليهم لأحد الأماكن المتفق عليها سلفا مع المتهم الرابع والآخر المجهول، وما إن وصلوا هناك حتى قاموا جميعا بمباغتته والانقضاض عليه، متعدين عليه تارة بالأيدي وأخرى بالأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك سرقته كرها، فأحدثوا إصابته وبلغوا من ذلك مقصدهم، واستقلوا الدراجة وفروا بها هاربين.