ضبط عصابة لتصنيع "الفودو" وبيعه بعين شمس

تمكنت مباحث قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، من ضبط كلٍ من: "أحمد س. ح" 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، "الحسين م. ح" 22 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامه في قضية "شغب"، و"محمد أ. م" 27 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حـال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة المتهم الأول، وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مادة الكيماتين المخدر وزنت 30 جراما، زجاجة أسيتون، ومبلغ مالي.



بمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع ومركبة "التوك توك"لتسهيل تنقلاتهم.



أمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.